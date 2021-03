Ayuso, sobre la candidatura de Iglesias: "España me debe una"

Albertovich eres el victimismo (resentimiento y odio) de la Extrema izquierda en estado puro, donde achacan su ineptitud e incompetencia a los demás en vez de hacer autoanalisis de los fallos propios. En la España actual y moderna: no has tenido acceso a los estudios? alguien no te ha permitido estudiar? te han impedido emprender y montar un negocio? no has tenido acceso a la sanidad?, etc..... Lo españoles estamos en una situacion en la que ya les gustaría al resto de los paises del mundo estar, aunque la extrema izquierda venga con su discurso de victimismos y resentimiento para intentar imponer su proyecto totalitario.