Casado hace oficial su 'no' a la investidura de Sánchez

El líder del PP, Pablo Casado, ha solemnizado este martes ante su Junta Directiva Nacional, máximo órgano entre congresos, que no prestará ni apoyo ni una abstención al socialista Pedro Sánchez para que pueda convertirse, antes de que termine septiembre, en presidente del Gobierno.

Según ha narrado ante la prensa, él respeta a Sánchez personalmente, pero rechaza su programa de "contrarreforma" de las políticas impulsadas por Mariano Rajoy y su política de socios para sacar adelante leyes que no excluye, apuntó, "independentistas o batasunos".

Preguntado por si él estaría dispuesto a presentarse a la investidura para buscar el apoyo de Cs y la abstención de los socialistas, el jefe de los populares ha respondido que eso "no depende de él" y que habría que preguntarle al secretario general del PSOE si estaría dispuesto a avalar esa operación con tal de evitar otras elecciones. Él, personalmente, lo ha puesto en duda y ha recalcado que Sánchez se hizo célebre hace unos años por su "no es no" y que no cree que eso haya cambiado.