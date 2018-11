Casado pide como Aznar la salida de la cárcel de Zaplana

El presidente del PP, Pablo Casado, ha defendido este martes la salida de la cárcel del exministro y expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana, que está en prisión preventiva desde hace ocho meses y padece leucemia. Es una petición que en los últimos dos meses también ha formulado públicamente el expresidente del Gobierno José María Aznar.

En una entrevista en 'esRadio', el líder de los 'populares' ha señalado que esa salida ha sido "solicitada por los propios médicos" y, al ser preguntado por este asunto, ha asegurado que "claro" que se suma a esa petición de libertad.

"En este caso además hay muchos mecanismos para que no haya ningún riesgo y la instrucción se pueda seguir haciendo. Su enfermedad es grave y además creo que hay agravios comparativos con otros casos que lo hacen más lastimoso", ha recalcado. Al ser preguntado por qué el PP no ha pedido antes esa libertad, ha dicho que no lo había hecho porque no le habían preguntado.

PRISIÓN SIN FIANZA

Aznar ha pedido un solución para su exministro en varias ocasiones. Una de ellas fue hace unos días en Valencia cuando recordó que Zaplana está en prisión preventiva desde hace ocho meses y "padece una leucemia con riesgo claro de muerte". Por eso, dijo que esta situación debería resolverse "de una manera humanitaria y compasiva".

Zaplana se encuentra en la cárcel de Picassent (Valencia) desde finales del mes de mayo, cuando la titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia acordó para él prisión provisional, comunicada y sin fianza en el marco de la 'Operación Erial', por la que fue detenido por presuntos delitos de blanqueo de capitales, malversación y prevaricación. Su defensa ya ha pedido hasta en cuatro ocasiones su salida de prisión por su estado de salud.