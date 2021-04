Casado quiere que Ayuso gobierne sin Vox porque el multipartidismo es un "desastre"

Pablo Casado considera que las encuestas están mostrando que Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a la reelección en los comicios del 4 de mayo, está fuerte y podría llegar a gobernar sola, sin las alianzas que esta legislatura tuvo que tejer con Ciudadanos y Vox. El líder del PP ha pedido que los votantes naranjas y ultras apuesten por ella, porque bajo esas siglas ya se defienden la "bajada impuestos, la seguridad ciudadana, la unidad nacional, el prestigio internacional de España".

Pese a que ningún sondeo da mayoría absoluta a Ayuso y la mayoría coinciden en que deberá pactar con Vox, Casado ve posible seguir dinamitando Ciudadanos y lograr reconquistar a los electores que apostaron por la formación ultra en los últimos comicios. En una entrevista en Telecinco, ha afirmado que desea que en Madrid el PP pueda gobernar "con las manos libres", sin "los palos en las ruedas" que tanto Cs como Vox les han puesto estos últimos meses en gobiernos autonómicos y alcaldías. "El multipartidismo es la peor noticia que ha tenido la democracia española en los últimos 10 años. Ha habido más inestabilidad, más paro, más poder para los nacionalistas e independentistas. ¿Que exista Cs y Vox ha sido mejor o peor para los intereses del centro-derecha?", ha acabado preguntándose. "Yo espero que vuelva el bipartidismo. ¿Qué ventaja tiene pactar con otro partido que está en tu mismo espectro ideológico?", ha continuado antes de reafirmarse en que el multipartidismo ha sido un "desastre".

Estamos muy bien en Madrid y estamos muy bien a nivel nacional porque la gente no aguanta más, ha recalcado en varias ocasiones Casado, que ha defendido que los votantes de Ciudadanos y Vox se han dado cuenta de que su partido es la "única alternativa" al Gobierno de Pedro Sánchez y ha asegurado que están ya en empate técnico a nivel nacional.

Si la formación de ultraderecha, que en Madrid se presenta con Rocío Monasterio, no logra el 5% de los votos no podrá entrar en la Asamblea Regional. En la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas conocido el lunes, Vox pasa el corte por los pelos y Ciudadanos no entra.