Cifuentes se remite al fallecido Álvarez Conde para asegurar ante el tribunal que cursó el máster

Por no hablar de la universidad privada. Si en una universidad pública hacen esto, ¿qué no harán los opusuitas en sus feudos? En los lugares donde tenemos la desgraciada de disponer de este tipo de centros de adoctrinamiento y reclutamiento, sabemos que se puede ser médico con solo pertenecer a una familia con posibles. Por tanto, si son capaces de poner la vida de personas en gente no cualificada, imaginen con (i)letrados.