Ciudadanos da portazo a la oferta de Álvarez de Toledo

Ciudadanos ha dado un portazo a la oferta de la portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, de renunciar a liderar la lista en Barcelona en favor de Inés Arrimadas si saliera adelante la marca España Suma: "Sumar sí, pero con la fórmula de Andalucía, no con la fórmula Gürtel". De este modo, la portavoz de Cs, Lorena Roldán, ha insistido en que el partido naranja rechaza la propuesta del PP de concurrir a las elecciones del 10 de noviembre en coalición porque, ha justificado, lo que quieren "es sumar diputados, no imputados y la corrupción resta".

Y por eso, de ningún modo contemplan, ha subrayado, "diluir" el proyecto de Cs en una coalición con el PP aparte de que están convencidos de que "la mejor oportunidad para ganar a Sánchez es que los españoles puedan elegir entre varios proyectos".

"No le vamos a hacer el juego a Sánchez, que estaría encantado de que todos fuéramos en el mismo saco. No le vamos a dar esa alegría", ha dicho la portavoz, quien ha repetido que si el 10N suman un escaño más con los constitucionalistas, llamarán al PP y habrá gobierno en un mes. Ha vuelto a asegurar que el PP es su socio "preferente", pero lo que no ha dejado claro es si la dirección de Ciudadanos volverá a votar antes de las elecciones otro "veto" al PSOE, después del último movimiento de Cs de plantear una abstención con condiciones para intentar salvar 'in extremis' la legislatura.

"La posición de Cs sobre los pactos está clarísima, ya nos hemos comprometido a tender la mano al PP. Sánchez ha borrado al PSOE del constitucionalismo", ha recalcado Roldán.