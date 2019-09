Ciudadanos presentará una moción de censura contra Torra

La larga serie que yo titulo "política para bobos", continúa. Si no se hubieran convocado nuevas elecciones generales para noviembre, no se presentaría esta noción de censura que, más que censurar a ese patriota de tres al cuarto igual que otros centralistas y del mismo pelaje, solo pretende agitar la caja de los bobos con fines electorales, no en Cataluña, si no a nivel nacional. Nada nuevo. Malditos bocazas y tramposos que nos tienen hasta el refajo a casi todos, el resto siguen al pesebre.