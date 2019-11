Coalición Canaria se abre a apoyar la coalición Sánchez-Iglesias

Cada voto cuenta para que Pedro Sánchez logre revalidar su mandato en la Moncloa. Y este viernes parece que el apoyo de la diputada de Coalición Canaria (CC), Ana Oramas, a la alianza entre el líder socialista y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, está más cerca que hace unas semanas. A la espera de que el presidente del Gobierno en funciones ponga sobre la mesa cuáles serán los ejes de la política estatal del futuro Ejecutivo, la parlamentaria isleña se abrió a dar su voto favorable para que Sánchez conforme un Consejo de Ministros bicolor con los morados. Algo que hace unos meses rechazaba en rotundo.

"No vamos a apoyar ni con voto a favor ni con abstención un Gobierno del PSOE con Podemos", sentenció Oramas en mitad de las negociaciones veraniegas entre Sánchez e Iglesias. Ahora, se muestra más cauta, aunque sigue mostrando sus recelos ante la entrada de Unidas Podemos en el Ejecutivo. No obstante, dejó caer que no sería "lógico" ni "ético" provocar unas terceras elecciones. Su condición para secundar a los socialistas, explicó, es que digan qué caminos transitarán durante la legislatura. "Vamos a ver si de aquí al viernes cuando se reunirán con el PSOE se puede dar respuesta a todas las cuestiones y se puede tener un planteamiento que podamos debatir y tomar decisiones", subrayó, exigiendo más información a Sánchez sobre su proyecto de legislatura.

La apertura de Oramas se suma a la del resto de partidos minoritarios -PNV, Más País, BNG y Teruel existe!- que, en los últimos días, han mostrado su predisposición a llegar a acuerdo con el PSOE para investir a Sánchez. En el aire queda el apoyo de ERC, imprescindible para alcanzar una mayoría simple, que exige una "mesa de negociación" a cambio de su 'sí'. Para lograr este voto favorable, Sánchez estaría ultimando una oferta que consistiría en conformar una mesa de partidos que permita dialogar con el ala más modera del independentismo y evite un diálogo bilateral Gobierno-Generalitat.

CONSULTA MORADA

Mientras, en Unidas Podemos se encuentran inmersos en una consulta a sus militantes. Los de Iglesias preguntarán a sus más de 500.000 afiliados, desde este sábado y hasta el próximo miércoles, si están de acuerdo en participar en "un Gobierno de coalición en los términos del preacuerdo firmado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias". Las confluencias de UP -Izquierda Unida, En Comú Podem y Galicia en Común- harán lo propio durante este fin de semana.