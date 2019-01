Cónclave de los barones de Podemos para pedir el fin de la guerra con Errejón

Los barones de Podemos de ocho autonomías se reunirán este viernes en Toledo para reclamar al líder de la formación, Pablo Iglesias, que ponga fin a la guerra con Íñigo Errejón y no cumpla su amenaza de presentar una candidatura alternativa en la Comunidad de Madrid. Los secretarios generales pertenecen a distintas sensibilidades dentro del partido, algunos se alinean en el ala pablista y otros tienen sintonía con el exnúmero dos, de modo que el encuentro va más allá de la mera disputa entre corrientes internas y se enmarca en un intento de salvar la campaña de las elecciones autonómicas del próximo mayo. Acudirán a la cita los líderes territoriales de Euskadi, Aragón, Castilla-la Manca, Asturias, Comunidad Valenciana, Murcia y Canarias. No estarán ni Galicia ni Cataluña, que no concurren a los comicios en primavera. Tampoco está prevista la presencia de los líderes de Castilla y León, Extremadura y Madrid. La reunión ha sido convocada por el vicepresidente de Castilla-La Mancha, José García Molina.

Fuentes conocedoras del encuentro han indicado que la principal reivindicación es plantear a Iglesias que desista en su intento de competir contra Errejón en las urnas madrileñas. Consideran que esto perjudicaría a las campañas en el resto del territorio, al visibilizarse la guerra interna. No es, por lo tanto, una discusión por la marca de la papeleta electoral, sino un intento de evitar que el enfrentamiento de Iglesias y Errejón les reste votos.

Además, los barones quieren exigir mayor autonomía frente a la dirección estatal y que se respete la federalización aprobada en Vistalegre 2.

Mientras esa reunión se produzca en Toledo, la dirección estatal ha convocado en su sede en la capital otro encuentro con la cúpula de Podemos en Madrid.