Crisis política / Últimas noticias

A las derechas no les interesa que se llegue a un acuerdo con los catalanes de ninguna de las maneras, si hay un mínimo acuerdo, a ellos se les cae el discurso y cual iba a ser su siguiente, todo menos hablar de lo que a los humanos nos interesa, evitar la corrupción, controlar el gasto, para que no se despilfarre, organizar bien el estado etc. etc.