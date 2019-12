Críticas contra Álvarez de Toledo por evocar a ETA

La portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha provocado una pequeña tormenta política por sus declaraciones sobre ETA del fin de semana. En una entrevista en 'El Correo', la candidata por Barcelona en las últimas elecciones generales afirmó que cuando la banda terrorista mataba "el momento era terrible, desde el punto de vista humano", pero que "el momento político actual es más difícil". "Antes estábamos juntos PP y PSOE en el mismo bloque", dijo, antes de añadir que los socialistas "se han salido", y eso "debilita" a los constitucionalistas.

Las críticas a las palabras de Álvarez de Toledo llegaron desde casi todas las direcciones. Se quejó, por ejemplo, la presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), Consuelo Ordóñez, hermana del concejal del PP asesinado por ETA en 1995 Gregorio Ordóñez. "¿Dónde estabas tú, Cayetana Álvarez de Toledo, cuando ETA nos mataba?", preguntaba a través de Twitter.

La indignación de Ordóñez recibió apoyos de varios miles de seguidores de la red social en la que añadió, en respuesta a alguno de los comentarios que suscitó la noticia, que le da igual que Álvarez de Toledo hiciese esas declaraciones "en términos políticos". "En términos políticos aquí se mataba a la gente precisamente por hacer política, así que no me digáis que está sacada de contexto. Es la portavoz en el Congreso por el PP", concluyó la hermana del concejal asesinado a tiros por ETA el 23 de enero de 1995 en San Sebastián.

También entre dirigentes de Ciudadanos hubo críticas a la comparación de Álvarez de Toledo. "No lo comparto", dijo la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, que recordó que ella pertenece a una generación que "telediario sí, telediario no" veía asesinatos, ataques, coches bomba y actos terroristas "que ahora no vemos", informa Efe.

"DESAFORTUNADAS"

Para el portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, las declaraciones de la portavoz del PP en el Congreso son "desafortunadas". "Creo que reflejan, una vez más con toda claridad, que esta mujer desconoce todo lo que ha sido la vida política aquí, la vida social, el día a día en Euskadi en ese periodo, y que hace sus apreciaciones con un nivel de frivolidad impropio de una persona que ocupa la portavocía de un grupo parlamentario de la relevancia del PP", añadió.

La ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, expresó también su "sorpresa" por las palabras de Álvarez de Toledo, mientras que el PP vasco se limitó a transmitir su "respeto" por las declaraciones de su portavoz en el Congreso.