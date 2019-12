Cuatro individuos tapan con cemento las letras árabes del memorial del 17-A

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

BUENO BUENO ESTO YA ES EL COLMO ,SI LAS LETRAS ÁRABES NO SE PUEDEN PISAR SI SON ARABES QUE NO LAS PISEN. PERO EN ESPAÑA NO SE PUEDE ASESINAR. YA ESTAMOS MAS QUE ARTOS CON IMPONER SUS NORMAS,SEÑORES QUE ESTAN EN EUROPA,Y SI UN EUROPEO VIAJA A UN PAIS MUSULMAN RESPETA SUS FORMA DE VESTIR Y SUS NORMAS. CONOCEN LO ES RESPETO .