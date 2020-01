La diputada de En Comú que faltó al Congreso sufre cáncer

La diputada de En Comú Podem Aina Vidal, que estuvo ausente en la segunda sesión del debate de investidura de Pedro Sánchez este domingo, ha explicado que no acudió a la votación porque padece cáncer.

"Hoy no he ido al votar en el Congreso, y tardaré una temporada en volver", ha explicado Vidal en un comunicado que ha compartido mediante sus redes sociales. "Tengo cáncer. Uno raro, extendido y agresivo", ha detallado.

La votación ha concluido con 166 síes, 165 noes y 18 abstenciones. Un total de 349 diputados han emitido su voto, ya que Vidal no ha votado. El voto de Vidal tampoco habría permitido a Sánchez ser investido, ya que requería la mayoría absoluta, fijada en 175 votos.

En este sentido, y ante las especulaciones, la diputada ha asegurado que "no fallará" a la votación de este martes. "El 7 no fallaré. Por nada del mundo me perdería una investidura que será mucho más que una votación", ha indicado.

Disculpas desde Ciudadanos

"Ganaremos un Gobierno, uno que tendrá la responsabilidad de estar a la altura de una sociedad feminista, ecologista y que brama para recuperar justicia social. Un Gobierno que ponga la vida en el centro", ha continuado.

Asimismo, ha detallado que confía "en el personal de la sanidad pública" y ha aseverado que se sabe "acompañada" por su familia, familia política y amigos.

Un concejal de Ciudadanos en Gavà, Miguel Ángel Ibáñez, le había reprochado en Twitter si padecía de "dominguitis" por su ausencia en los plenos. Este lunes, tras el comunicado de Vidal, ha borrado el tuit y ha publicado sus disculpas.