Dolors Bassa: "Siempre se planteó la independencia como algo pactado"

La 'exconsellera' de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia Dolors Bassa declaró este miércoles ante el tribunal que juzga el 'procés' que el 1-O "fue un acto más dentro de la legislatura, pero nunca un acto concluyente para la independencia". La acusada justificó el giro de guión en que si se hizo el día 1 se habría tenido que declarar el día 3 la independencia, lo que no se hizo hasta el 27, porque siempre se trató de un acto "para llegar al diálogo, la negociación y el pacto". Para reafirmar sus palabras aseguró: "La prueba es que estamos aquí y no hay independencia. Siempre se planteó la independencia como algo pactado".

La acusada fue la primera en tratar de negar la mayor: la desobediencia al Tribunal Constitucional. La justificó insistiendo en que se hizo la ley de transitoriedad a la república catalana, porque "si se llegaba a un pacto" con el Gobierno central sobre la celebración de un referéndum debían"tener algo preparado", pero no se cumplimentó con ninguna medida más la ley del referéndum desde que fue suspendida por el Tribunal Constitucional. Como ejemplo de ello puso que se suspendió la sindicatura electoral. Lo que no se hizo fue suspender la consulta, porque consideraba que no era delito desde 2005.

En lo que Bassa coincidió con su antecesor en el estrado de los acusados, Josep Rull, fue en admitir que recibió seis requerimientos del Tribunal Constitucional y en tratar de compararlo con los supuestos incumplimientos por parte del Gobierno central de sentencias del alto tribunal.

"Nosotros entendíamos que no era delito porque el referéndum había sido destipificado, porque había normativas jurídicas internacionales que amparaban nuestra demanda e informes" de Rubio Llorente, Roca o Casanova que "decían que un referendum tenía encaje en la constitución si había voluntad política", explicó la exconsejera para añadir que además "el 80% de la población lo demandaba y más tarde, con el pacto del referéndum unas 4.000 entidades", por lo que entendía que se trataba de "un conflicto competencial jurídico transitorio".

Y como tal conflicto podía resolverse a través del diálogo y los pactos, agregó. Sostuvo que siempre pensó que "cualquier momento se cambiaría la fecha, la pregunta, porque hasta el último momento" confiaban en "el diálogo, la negociación y el pacto".

CENTROS CÍVICOS

De ella dependían los centros cívicos y el fiscal Fidel Cadena se centró en ellos y en cómo asumió ella las funciones de sus directores la semana antes del 1-O. "No cesé a ningún director, pero venía un fin de semana y empezaron a entrar en los centros cívicos peticiones para hacer actividades muy diversas. Los centros cívicos son para la participación ciudadana. No nos podíamos negar. Los directores tenían cierta inquietud por si pasaba algo en esas actividades, por lo que asumí sus competencias, pero no cese a nadie ni se firmó ningún trabajo. No tenía nada que ver con el 1-O", aseguró.

"Parece que a veces hubo algunos problemas con Unipost que en ocasiones mandaba facturas que no eran", respondió Bassa al ser presentada en relación a una factura preforma encontrada en la empresa que realizó las papeletas del 1-O y, en concreto, una por 197.492,04 euros librada a su departamento.

MIL FORMAS DE EVITAR EL 1-O

La exconsellera señaló que durante al concentración del 20 de septiembre frente a la 'Conselleria' de Economía había muchas personas protestando y se dieron hasta claveles a la guardia civil. Y por ello nunca pensó que el 1-O hubiera incidentes violentos. "Se me ocurren mil maneras de evitar el referéndum sin atacar a la gente que había allí. Como desmerecer los resultados o retirar las urnas cuando ya se hubiera votado", aseguró.