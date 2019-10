Encuesta elecciones generales Cataluña: La CUP reforzaría al independentismo el 10-N

Primer termómetro demoscópico de los efectos de la sentencia del 'procés' y las algaradas callejeras en las inminentes elecciones generales. El independentismo puede salir reforzado de la cita con las urnas adjudicándose más de la mitad de los 48 diputados catalanes en liza y superando por primera vez el 40% de los votos en unas legislativas. Pero este crecimiento al calor del cabreo social por las condenas a prisión a los líderes del 1-O no lo capitaliza ninguno de los dos socios del 'Govern' de la Generalitat, sino la formación debutante en estos comicios, la CUP. Los anticapitalistas pueden estrenarse el 10-N en el Congreso de los Diputados con cuatro escaños.

El fallo del Tribunal Supremo y la reacción de las instituciones y de la calle en Cataluña eran el principal factor de riesgo de una repetición electoral forzada por Pedro Sánchez en busca de una mayoría más estable. Un sondeo elaborado por el Gabinete de Estudios Sociales y Opinión Pública (GESOP) confirma, a dos semanas de los comicios, que esa sentencia y las protestas posteriores (pacíficas y violentas) cristalizarían en las urnas en cierto voto de castigo a los partidos gobernantes en Madrid y Barcelona, en sintonía con el malestar general con el 'establishment' político.

Un hastío que no es suficiente, sin embargo, para suscitar un vuelco en el resultado electoral. ERC volvería a ganar y el PSC volvería a ser segundo. Junts per Catalunya y los 'comuns' volverían a disputarse la medalla de bronce, mientras que el terremoto se produciría entre las derechas. El PP y Vox se repartirían los cascotes causados por el hundimiento de Ciutadans. La encuesta, elaborada a partir de 1.444 entrevistas del 21 al 25 de octubre –es decir, una semana después del veredicto y tras la ola de disturbios–, no augura representación en Cataluña para la otra marca debutante del 10-N: Más País, la formación de Íñigo Errejón.

Las fugas de voto de Cs se repartirían a partes casi iguales entre Vox, el PSC y el PP. Ultraderechistas y populares sumarían un diputado cada uno, pasando en ambos casos de uno a dos representantes. La deriva del 'procés' ha disparado la fidelidad de voto a Vox, que es la mayor de todos los partidos, con un 67,5%, y permite también coger aire a Cayetana Álvarez de Toledo.

Ficha técnica

-Empresa responsable: GESOP.

-Técnica de investigación: entrevistas telefónicas y presenciales asistidas por ordenador.

-Ámbito territorial: Cataluña.

-Universo: Residentes mayores de edad con derecho de voto.

-Tamaño de la muestra: 1.444 entrevistas.

-Margen de error: +/- 2,6% para un nivel de confianza del 95,0% y p=q=0,5.

-Trabajo de campo: del 21 al 25 de octubre.