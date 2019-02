Errejón asegura que votará a Iglesias en las elecciones generales

La sombra de un adelanto electoral ha puesto encima de la mesa una nueva incóginita relacionada con Pablo Iglesias e Íñigo Errejón. ¿Quién se examinará antes en las urnas? o ¿cómo puede afectar la convocatoria de elecciones a uno y a otro? son algunas de las preguntas que rodean a Podemos. Lo que sí ha desvelado este jueves Errejón es que introducirá la papeleta de Unidos Podemos, con el nombre de Iglesias a la cabeza, en las urnas estatales. Así, el cofundador morado ha reconocido que votará al que fuera su compañero hasta hace apenas un mes.

Además, ha descartado ampliar Más Madrid, partido por el que previsiblemente será candidato a la Asamblea de Madrid, a nivel nacional. Según ha explicado en declaraciones a La Sexta se trata de "un proyecto para la ciudad y la Comunidad de Madrid, para continuar el cambio en el Ayuntamiento y extenderlo a un gobierno de la región". Aleja así los rumores sobre un posible futuro paso en el que la plataforma que ha impulsado junto a Manuela Carmena diera el salto a la política nacional.

Para construir este proyecto, Errejón parece querer contar con el apoyo del partido que ayudó a crear hace cinco años. Por ello, a la espera de que Podemos Madrid se pronuncie sobre la forma en la que desea acudir a los comicios autonómicos, Errejón ha lanzado un mensaje claro a los morados: decidir si se suman a su proyecto o no. "Me gustaría que se sumaran; si no es antes, después (de las elecciones)", ha matizado.

Mientras el resto de las formaciones deciden si integrarse en la plataforma de Errejón y Carmena, los dos dirigentes de Más Madrid han dado comienzo a la precampaña. Este sábado tendrá lugar el primer acto conjunto de ambos líderes. Será en Villaverde (Madrid), donde han dado cita a todos los simpatizantes de Más Madrid para compartir un desayuno y debatir sobre el programa electoral.