Errejón a un paso de ser candidato al 10-N

Íñigo Errejón parece tener decidido que aceptará el mandato de sus bases. Si no hay ningún obstáculo de última hora, el líder de Más Madrid anunciará su candidatura a las elecciones generales este miércoles, cuando los dirigentes del partido, reunidos en asamblea, ratifiquen la decisión de continuar el camino hacia la repetición electoral capitaneados por el político madrileño.

Después de que cerca de 200 inscritos votasen, este domingo, a favor de concurrir a los comicios del 10-N, quedaba por decidir quién encabezaría las listas. Con Manuela Carmena autodescartada, todas las miradas están puestas en Errejón que, tras solo cuatro meses en la Asamblea de Madrid, regresaría a la política estatal. Según fuentes consultadas por la Agencia EFE, Errejón ya tendría tomada la decisión de presentarse, a la espera de que dirigentes del partido validen este paso adelante en la asamblea del miércoles.

En Más Madrid ven en el panorama político actual una oportunidad para capitalizar el voto de aquellos ciudadanos descontentos tras el fracaso de las negociaciones entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Algunos miembros de la plataforma califican a Errejón de "antídoto" ante el abstencionismo que se puede vivir en los próximos comicios.

CONSTRUIR ALIANZAS

La rapidez con la que se ha producido esta repetición electoral no ha dejado tiempo a Errejón para construir el partido desde que abandonara Podemos en enero. Así, las opciones que barajan es presentar una lista por Madrid y buscar alianzas en otros territorios, con la vista puesta en Compromís para concurrir juntos. Sin embargo, Iglesias ha tratado de adelantarse y este lunes confirmaba que está manteniendo contactos con la dirigente valenciana Mónica Oltra para formar una alianza electoral.

Otra posibilidad pasaría por buscar una sinergia con los Comuns en Cataluña. No obstante, el portavoz de En Comú Podem, Jaume Asens, ha dejado claro que se mantendrán dentro de Unidas Podemos: "No nos planteamos ni está sobre la mesa la posibilidad de cambiar nuestras alianzas a nivel estatal. Tanto con Unidas Podemos como con las confluencias que la integran la relación es estable, y si se confirma la aparición de una nueva formación no variará nuestra alianza". Así mismo, Vera, ha asegurado que Unidas Podemos "se va a revalidar tal y como estaba" porque "es un proyecto que funciona".