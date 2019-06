Errejón, sobre una posible reconciliación con Podemos: "Decidieron que no era compatible"

El candidato de Más Madrid a la Presidencia de la Comunidad, Íñigo Errejón, ha afirmado este jueves que "sentimentalmente siempre va a tener un vínculo" con Podemos y que hubo una oportunidad de llegar a un acuerdo con su antiguo partido pero allí "decidieron que no era compatible" optando por "un movimiento de cierre o repliegue".

En una entrevista en TVE, Errejón no ha querido entrar mucho a valorar las últimas decisiones tomadas por Podemos, como la sustitución como secretario de Organización a Pablo Echenique, de la que solo ha dicho que la formación morada "ha decidido tras los resultados electorales que hay cosas que corregir y ha puesto a otra persona". "Podemos está inmerso en un debate y quiero ser respetuoso. Mi voluntad es tender la mano y entendernos entre las fuerzas progresistas para equilibrar una balanza", ha añadido.

"Pero tenemos sobre la mesa cosas que le importa más a la gente, como tener un gobierno en España. Estoy leyendo cosas estos días de que el ambiente se enrarece y empieza a alejarse la necesidad de investidura. Se tiene que constituir un gobierno progresista pronto y con cierta generosidad entre las partes. Sería una pésima noticia que no se hiciera porque las urnas votaron por un gobierno progresista y de acuerdo", ha defendido.

El líder de Más Madrid espera que ambos partidos se sienten pronto a negociar un futuro gobierno "poniendo por delante lo que quiere cada uno. "Parece inocente pero espero que no nos metamos en los bucles largos de semanas en las que no se avanza nada y que ya hemos vivido. Tiene que haber un entendimiento de que el PSOE no tiene mayoría absoluta y no se puede comportar como si la tuviera. La expresión de líneas rojas tiene mucha fortuna en el periodismo pero es un desastre para la práctica política", ha apostillado.

DONACIONES DE AMANCIO ORTEGA

Preguntado por si perjudicó a Podemos el ataque que hizo a las donaciones de Amancio Ortega, Íñigo Errejón ha señalado que no entendió la polémica porque se mezclaban dos cosas. Por un lado, la cuestión de que los millonarios paguen impuestos y "todos los tienen que pagar se llamen como se llamen". "Es obligatorio pagar la cuenta, pero luego si quieres puedes dejar propina. No hay incompatibilidad de una cosa con la otra", ha subrayado.

Y por otro lado, si las donaciones ayudan a salvar vidas, "bienvenidas sean". "No lo sé si (Amancio Ortega) paga los impuestos y si es así tampoco es para felicitarle. Los autónomos lo pagan y nadie les llama prohombres", ha zanjado.

Por último, sobre la situación política de Navarra, Errejón ha señalado que el Partido Socialista Navarro se ha quejado de que les impongan desde Ferraz acuerdos que les han perjudicado en su comunidad. "Si hay gobiernos progresistas se tienen que formar. Nos dicen que todos los escaños no valen para pactar. Pero una vez que todas las candidaturas son proclamadas y son legales son válidas y se tiene que decir qué se quiere hacer", ha finalizado.