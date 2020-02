La Eurocámara debatirá si el encuentro de Ábalos con la vicepresidenta de Maduro violó la política de sanciones

La polémica por la escala en Madrid de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y su encuentro con el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, aterriza en el Parlamento Europeo. El eurodiputado de Ciudadanos JOrdi Cañas ha conseguido, gracias al apoyo del Partido Popular Europeo, que la Eurocámara acepte modificar la agenda del pleno de este martes para incluir un debate sobre el posible incumplimiento por parte de España del régimen de sanciones de la UE.

La madrugada del 19 al 20 de enero la vicepresidenta del Gobierno venezolano permaneció 14 horas ilegalmente en suelo español, violando así el régimen de sanciones que impulsó este Parlamento y aprobó el Gobierno español, ha explicado Cañas sobre la número dos de Maduro, que tiene prohibida la entrada en territorio europeo. El Gobierno español después de negar los hechos ha dado más de seis versiones diferentes. Solicitamos un debate para que Comisión y Consejo informen de las explicaciones recibidas por parte del Gobierno español y asuman si consideran suficientes o no, ha añadido.

La propuesta de debate no consiguió salir adelante la semana pasada en la conferencia de presidentes, que reúne a los presidentes de los diferentes grupos políticos. Sin embargo, la solicitud introducida en la apertura del pleno este lunes ha logrado luz verde por 189 votos a favor, 159 en contra y 10 abstenciones. Ciudadanos ha logrado sumar a la derecha y concretamente al PP español que ha celebrado el debate.

"Los eurodiputados de los partidos del gobierno de coalición se han puesto del lado de un régimen que viola derechos humanos y libertades y esta vez lo han hecho pese a saber que han incumplido las sanciones europeas contra ese régimen", ha criticado la jefa de la delegación española, Dolors Montserrat. No me parece de recibo que utilicemos esta cámara como trinchera para atacar al Gobierno español. La oposición se hace en el Congreso, no en esta cámara, se ha quejado sin éxito el socialista, Javier Moreno. El debate arrancará a las 4 de la tarde y la Comisión Europea estará representada por el alto representante para la política exterior, Josep Borrell.