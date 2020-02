Las exministras Carcedo y Valerio presidirán comisiones del Congreso

El PSOE se reserva la presidencia de 17 de las 36 comisiones parlamentarias que se van a crear en el Congreso, entre ellas las de Asuntos Sociales y de Sanidad, las que acogerán las comparecencias de los líderes de Podemos que forman parte del Gobierno, el vicepresidente Pablo Iglesias y la ministra Irene Montero.

Para ocupar esas presidencias de comisión, el PSOE ha escogido a exministros y altos cargos que acaban de dejar el Gobierno y a miembros de la Ejecutiva Federal del PSOE que no tienen cargo en la Administración y que ya fueron designados para ocupar este tipo de puestos en la fallida legislatura de 2019.

Según el listado recogido por Europa Press, el PSOE va a presidir un total de 17 comisiones, destacando Exteriores, que recaerá en Pau Mari Klose, ex Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil; Política Territorial, reservada para la exministra María Luisa Carcedo; Constitucional, donde repetirá el exlehendakari Patxi López; Interior, para la ex secretaria de Estado Ana Botella; Pacto de Toledo, para la exministra Magdalena Valerio; Derechos Sociales, para el diputado del PSC Joan Ruiz; y la de Igualdad, para la gallega Pilar Cancela.

VEINTE PRESIDENCIAS DE COMISIÓN PARA EL RESTO DE GRUPOS

Los socialistas también se reservan las presidencias de Cultura y Deporte, para el veterano diputado Agustín Zamarrón; Educación, para el número dos de Emiliano García Page, el exeurodiputado Sergio Gutiérrez; Transportes para José Javier Izquierdo Roncero, secretario de Formación en el PSOE; Estatuto, para la exsenadora aragonesa Begoña Nasarre; Justicia, para Isaura Leal, ex alta comisionada para el Reto Democráfico y miembro de la dirección del PSOE; Peticiones, para Luisa Faneca; y la del seguimiento del Pacto contra la Violencia de Género, con Beatriz Micaela Carrillo de los Reyes.

Y además de la Comisión de Reglamento que corresponde a la Presidencia de la Cámara, en este caso la socialista Meritxell Batet, el PSOE también presidirá dos comisiones mixtas (Congreso-Senado), la de la Unión Europea y la del Tribunal de Cuentas, que recaerán en los dirigentes del partido Susana Sumelzo y Santos Cerdán.

Por contra, el PSOE deja vacante una veintena de presidencias de comisión que recaerán en otros grupos de la Cámara, entre las que figuran las de Defensa, Industria, Agricultura, Trabajo y Seguridad Social (que controlará a dos ministros), Ciencia y Universidades (otros dos ministros), Presupuestos, Hacienda, Cooperación al Desarrollo, Sanidad, Seguridad Vial, Infancia y Adolescencia, Auditoría de la Calidad Democrática (Anticorrupción) y las de Asuntos Económicos y de Transición Ecológica que controlarán a las vicepresidentas Nadia Calviño y Teresa Ribera.

SALARIO DE LOS PRESIDENTES

A ese listado de puestos para la oposición se suman las comisiones Mixtas de RTVE, Seguridad Nacional, Defensor del Pueblo, Adicciones y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Dentro de ese paquete, los socialistas ya han prometido a Esquerra (ERC) la Presidencia de la Comisión de Industria, donde estará Joan Capdevila, según informaron a Europa Press fuentes parlamentarias, y también han reservado una comisión al PNV, que según su portavoz, Aitor Esteban, este martes aún no estaba definida.

Para Unidas Podemos, su socio de gobierno, se han reservado seis de esas presidencias de comisión, según ha confirmado su portavoz adjunta, Sofía Fernández Castañón, aunque todavía no se ha decidido a quién se van a adjudicar. Por tanto, en torno a una decena de presidencias de comisión podrían acabar en manos del PP y de Ciudadanos.

El PSOE deja en sus manos ese reparto, pero todo apunta a que no aceptaría que alguna de esas comisiones acabara estando presidida por Vox. En la XIII legislatura, entre el PP y Ciudadanos iban a presidir once comisiones. Eso sí, donde no tenga la presidencia de comisión, el PSOE sí ha situado a uno de sus diputados como vicepresidente primero de la mesa. El Grupo Socialista, que este martes ha celebrado su primera reunión ordinaria de la legislatura, ha distribuido también las portavocías de comisión entre sus diputados, en una línea continuista respecto a la legislatura fallida del pasado año.

Entre otros, repiten Odón Elorza como portavoz en la Comisión Constitucional, Zaida Cantera en Defensa, Mari Luz Martínez Seijo en Educación, Mercé Perea en Pacto de Toledo y David Serrada en Interior. Los presidentes de comisión, tanto de las del Congreso como de las de carácter mixto, cobran un complemento salarial al mes de 1.547,09 euros en concepto de gastos de representación; los vicepresidentes suman 1.131,12 euros de plus (igual que los portavoces de cada grupo) y los secretarios, 754,08 euros.