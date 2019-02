Feijóo prefiere no pactar con Vox tras unas elecciones

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se ha mostrado a favor de celebrar las elecciones generales el próximo 26 de mayo, de forma que coincidan con las municipales, autonómicas --en otras 15 comunidades, sin incluir a Galicia-- y europeas, porque considera que hacerlas en abril "sería un despilfarro y una injustificación" por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. Feijóo ha reclamado que, en caso de necesidad de pactos, estos se hagan con formaciones que están ya en el Congreso, descartando implícitamente acuerdos con Vox.

Preguntado al respecto este jueves, tras la reunión semanal con su Ejecutivo, Feijóo cree que "la legislatura está acabada" después de la no aprobación este miércoles del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019 en el Congreso. "Lo cierto y verdad es que la legislatura está muerta y queda saber ya la fecha del funeral", ha añadido, si bien "no da por hecho nada", porque "durante muchos meses el interés general de España no es el interés del Partido Socialista ni del actual presidente del Gobierno", ha esgrimido.

Además, el titular de la Xunta considera que convocar los comicios para el 28 de abril, según trascendió tras tumbarse las cuentas en la Cámara baja, es "incompatible" con la "estabilidad" que "necesita" España y algo "inédito" en los más de 40 años de democracia. En virtud de ello, Feijóo considera que "repetir" el actual Gobierno --apoyado por Unidos Podemos y fuerzas nacionalistas en la moción de censura que desbancó a Mariano Rajoy de Moncloa-- "es incompatible con la estabilidad".

Preguntado sobre si un ejecutivo dirigido por el Partido Popular con el apoyo de Ciudadanos y Vox podría dar esa estabilidad, ha respondido que "está por ver", si bien le "gustaría, por supuesto, que el PP no necesitase pactar" con ninguna de estas fuerzas.

"Y si necesitase pactar, que pactase con partidos que están en estos momentos en el Congreso de los Diputados, no con partidos que no tienen representación, y nuestro objetivo es que no tengan", ha asegurado, incidiendo después en que "el Partido Popular de Galicia va a intentar que la mayoría" de escaños en la Cámara baja sean de su partido.

"Nuestro objetivo, muy claramente, es: o tenemos gobiernos fuertes o, si no, España entra en un período de ingobernabilidad", ha advertido. De este modo, el líder del PP de Galicia coincide con la postura del presidente nacional, Pablo Casado, de reclamar un 'superdomingo' electoral para el 26 mayo.