Francesc de Carreras: "Cs debe volver al centro, no ir hacia la derecha"

Francesc de Carreras (Barcelona, 1943), catedrático de Derecho Constitucional y uno de los intelectuales que fundó Cs, rompió el carnet del partido en abril del 2019 por su discrepancia con el veto de la formación a pactar con el PSOE.

Se han celebrado dos elecciones generales desde entonces y España está gobernada ahora por una coalición entre el PSOE y Unidas Podemos. ¿Se arrepiente de haber abandonado el partido?

No. En aquel momento estaba muy en desacuerdo con lo que se pretendía hacer. Hay un espacio político que no tiene partido ni líderes entre el PSOE y el PP, y que debe ser llenado por Cs.

¿Cree que se está avanzando en esta dirección tras la dimisión de Albert Rivera?

Tiene que haber un acuerdo entre todas las corrientes para reforzar el partido e intentar llenar este hueco tras el congreso.

¿Cree que Inés Arrimadas puede ser una buena sucesora?

Es la figura pública, pero tiene que rodearse de un buen equipo.

Sin embargo, Arrimadas apoyó todas las decisiones de Rivera.

Claro. Esto siempre sucede en estos casos ¿no? Quizá tendría que decir que se equivocó y que confiaba en la habilidad de Rivera. Hasta entonces podías discrepar a veces pero el partido iba creciendo y la confianza de muchos españoles es obra de Rivera.

Arrimadas llevó a la gestora la idea de crear coaliciones "constitucionalistas" en Catalunya, Euskadi y Galicia, que por ahora se estudian solo con el PP.

Desde que dimitió Rivera, el 11 de noviembre, hasta el 15 de marzo, es demasiado tiempo para no tener una dirección clara. La gestora tiene que tratar asuntos ordinarios, pero no pactos para unas elecciones. Es un pequeño fallo, debería haberse elegido antes una nueva dirección.

¿Qué opina sobre la búsqueda de estas coaliciones?

Los partidos, si quieren tener personalidad, no tienen que ir en coalición. Sólo en casos muy extremos, que no es el actual. En todo caso, la coalición debería ser no solo con el PP, también con el PSC, aunque no creo que el PSOE esté por la labor y por eso queda reducido al PP. Cs debe volver al centro, que es lugar que no debería haber perdido nunca, no ir hacia la derecha.

¿Perder el centro e ir hacia la derecha fue el mayor error de Cs?

Sí. Si no hubiera cometido el error de decir que no pactaría con el PSOE, Cs hubiera solucionado muchos de los problemas con los que ahora se enfrenta España con un Gobierno del PSOE decantado hacia el populismo de Podemos y el populismo nacionalista de ERC y Bildu.

Los pronósticos electorales de Cs en Cataluña no son esperanzadores para el partido.

La posición de Cs en España se demostró el año pasado como un partido inútil en cierta manera, porque no cumplió con la misión por la que muchos lo habían votado el mes de abril pasado y esto creo que ha afectado también a Cataluña. Quizá Cs debería tener un discurso sobre el futuro de Cataluña en positivo, no sólo crítico con el independentismo. No sé si lo tiene. En todo caso, no se ha hecho escuchar mucho.

¿Cómo se derrota al independentismo?

Ganándole en las urnas haciendo un discurso crítico con el independentismo, diciendo que la independencia conduce a un perjuicio para los catalanes, los españoles e incluso europeos; y a la vez diciendo que a Cataluña en España y en Europa le ha ido muy bien. Hace tiempo que el independentismo se ha desenmascarado y Cataluña está en una fase de decadencia.

¿Cs es un partido nacionalista?

No. Quizá en algunas declaraciones, gestos o actos se podía poner en duda, pero espero que no caigan en este error.

¿Cs debería romper sus pactos con Vox?

Desde luego.

¿Le han pedido que vuelva?

La verdad es que no.

Pregunta indiscreta. ¿A quién votó en las generales?

No voté a nadie. Me abstuve.

¿Cómo valora los primeros días del nuevo Gobierno?

Nunca ningún Gobierno había cometido tantos errores de detalle. Desde Venezuela hasta el nombramiento de la exministra como fiscal general. Es un Gobierno lleno de contracciones, sin unidad. El más débil de la democracia. Pedro Sánchez es experto en alargarlo todo pero no creo que aguanten cuatro años.

¿Qué recorrido le ve a la mesa de diálogo entre gobiernos?

La acabará rompiendo ERC y diciendo lo que ha dicho siempre: que da igual que en España negocies con el PP que con el PSOE, que son partidos españoles incapaces de entender Cataluña. No creo que lleguen a acuerdos a menos que el PSOE ceda sobre cosas que no puede ceder. Acabará sin resultados pero intentarán entretener hasta que aprueben los presupuestos.

¿Qué diferencias ve entre el PSOE y el PSC?

Antes veía muchas; ahora, pocas. El PSOE se ha dejado influir por el PSC y Sánchez es un hombre cambiante que dice una cosa y la contraria en una misma semana pero en el tema catalán creo que el PSC ha convencido al PSOE de esta mesa de diálogo.

¿Cree que el Gobierno indultará a los líderes del procés condenados o que reformará el delito de sedición?

No creo que sean indultados y una reforma algo para reducir las penas de los condenados, creo que tendría dificultades constitucionales y que sería un auténtico escándalo para un país con un Estado de derecho como España.