El Gobierno dice que los restos de Franco serán exhumados el 10 de junio

No sé lo creen no "jartos" de vino que van a pasar por encima de los Tribunales. Me da igual que sea este caso o cualquiera. Nadie está por encima del Estado de derecho. Pero qué se ha creído Sánchez, que con el no va la justicia? Lo lleva claro. Eso querría pero no. Pasará por el aro como todos los españoles . Y por cierto, como dice ruicess, el hecho histórico sería que un presidente del gobierno se saltase la justicia. Eso sí sería historia.