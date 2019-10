Girauta arremete a insultos contra el PSC: "Lameculos paniaguados mezclados con ladrones pijos"

El diputado por Toledo de Ciudadanos Juan Carlos Girauta se ha despachado a gusto contra el PSC tras la moción de censura fallida de Cs contra Quim Torra en el Parlament. Girauta ha arremetido a insultos contra los socialistas catalanes, a los que ha calificado como un "partido de lameculos paniaguados mezclados con ladrones pijos" además de "traidores, acomplejados, inmorales y nacionalistas".

El PSC ha decepcionado hoy a muchos. A mí ya no podía: lo abandoné hace 33 años sabiendo lo que era: un partido de lameculos paniaguados mezclados con ladrones pijos. Traidores, acomplejados, inmorales y nacionalistas dedicados a servirle a Pujol la cabeza del área metropolitana. — Juan Carlos Girauta (@GirautaOficial) October 7, 2019

El dirigente del partido naranja reaccionaba así en Twitter tras la abstención del PSC en la votación de la moción de censura.

La salida de tono le ha valido numerosas críticas. La primera, la de la portavoz del PSC en el Parlament, Eva Granados, que ha calificado de "lamentable"que líderes políticos utilicen esas descalificaciones hacia otros dirigentes políticos. Los tuiteros le han afeado a Girauta que caiga en la mala educación y no haga debate político. Y la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, se ha valido de las palabras de Girauta para cuestionar el giro al centro del partido de Albert Rivera.

El giro al centro era esto👇🏼. https://t.co/r0qGs36tX8 — Adriana Lastra (@Adrilastra) October 7, 2019

Y algún argumento inteligente y político? Los insultos, incentivar el odio y las descalificaciones definen muy bien el tipo de política que #Ciudadanos hace en Cataluña y fuera de Cataluña. Así os va... — M Luz Martínez Seijo (@luzseijo) October 7, 2019

Y que usted esté cobrando de nosotros y tenga ese lenguaje. Que pena y que verguenza da — Inma Orquín (@InmaOrquin) October 7, 2019

Poco puede aportar a nuestro país un partido q solo se ocurre lanzar esta lindezas! — Elvira Ramón (@ElviraRamon) October 7, 2019

Pero las críticas no han amedrentado a Girauta, que poco después ha lanzado un tuit amenazante: "Companys! ¿Estáis seguros de que queréis que hable del PSC? Yo creo que no os conviene".

Companys! ¿Estáis seguros de que queréis que hable del PSC? Yo creo que no os conviene. — Juan Carlos Girauta (@GirautaOficial) October 7, 2019

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha asegurado este martes en una entrevista a Onda Cero que no comparte los insultos del diputado de Cs en el Congreso Juan Carlos Girauta contra el PSC, a quien Girauta ha calificado de lameculos, inmorales y traidores por no haber dado soporte a la moción de censura. Rivera ha acusado al líder de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, de haberse posicionado al lado de un presidente que aplaude la violencia y no de los constitucionalistas. Rivera ha asegurado que está convencido que hay muchos socialistas que prefieren estar del lado de Ciudadanos que del lado de Torra i por este motivo ha reclamado al PSOE que rectifique y se sume a un gran acuerdo nacional después de las elecciones. "Delante de este momento histórico y difícil, si rectifican, paramos", ha dicho.

Rivera ha afirmado que no comparte estas palabras de Girauta, aunque seguidamente ha insistido que el PSC es un partido que siempre se equivoca cuando llegan los grandes momentos y no está al lado de los constitucionalistas cuando se tiene que estar". Ha afirmado que Cs haya dado soporte a una moción de censura del PSC contra Torra, un presidente que aplaude la violencia cuando ni siquiera los lehendakaris en el peor momento se atrevieron a hacer eso. Según Rivera, el PSOE se ha borrado del constitucionalismo y delante de la tormenta que nos montará Torra y los CDR hace falta que nos sentemos a hablar no solo de Cataluña, sino de todos los españoles". Se trata, según el líder de Ciudadanos, de hacer un pacto de Estado después del 10-N. Por este motivo ha reclamado que en esta campaña "bajemos los pies a la tierra" i los partidos constitucionalistas encuentren "puntos de encuentro".