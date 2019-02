El Gobierno admite el fracaso de su propuesta para negociar sobre Cataluña

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Yo como demócrata y como español de ley que soy ,y que no permito que con arengas masificadas me intenten enbolicar mi pensamiento libre le doy un consejo a Pedro Sánchez,que con par les cierre la puerta a los separatistas de una vez. Por y está bien que sean los separatistas los que marquen las senda por donde podemos caminar los no separatistas.