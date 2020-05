El Gobierno maniobra para frenar la crisis con la Guardia Civil

El Gobierno ha movido ficha para tratar de apagar el fuego que le amenaza esta semana. Si hace siete días era el acuerdo para la derogación de la reforma laboral, firmado con Bildu, lo que atosigaba al equipo de Pedro Sánchez, en estas horas es el terremoto que se ha montado en el ministerio de Interior. Tuvo que salir Fernando Grande-Marlaska este martes a defender que la destitución de Diego Pérez de los Cobos al frente de la Guardia Civil, que ha provocado una seria crisis en el instituto armado y las críticas de la oposición y las asociaciones de jueces, entra dentro de lo normal. Un simple relevo, subrayó ante la prensa, que nada tiene que ver con la investigación que lleva a cabo la Benemérita sobre si existe relación entre la autorización de las manifestaciones del 8M y la expansión de la pandemia.

"Es un cambio dentro de los equipos, un proceso natural de sustitución basado en la confianza. No tiene ninguna otra razón", argumentó el titular de Interior 24 horas después de una fuerte tormenta de reproches y de que el PP, por boca de variados y multiples dirigentes, avisara de que no soltaría el hueso de esta nueva crisis que le estalla al Ejecutivo, exhausto además por la gestión del Covid-19.

En esa comparecencia pública en Moncloa de Marlaska, compleja por el nivelque ha adquirido todo lo que rodea a la dimisión de Pérez de los Cobos, el titular de Interior anunció también que subirá el sueldo a este cuerpo y a la Policía Nacional. Se trata de un compromiso ya adquirido, pero el ministro eligió plasmarlo justo el día después de que estallara la polémica. La noticia del cese de Pérez de los Cobos, jefe de la Comandancia de la Guardia Civil y encargado del dispositivo para frenar el referéndum del 1-0 en Catalunya, se conoció el lunes.

Rebrote con otra dimisión

Según Grande-Marlaska, su marcha se debe a motivos de confianza, que no ha llegado a concretar. Fuentes del instituto armado, en cambio, señalan que el detonante de la destitución fue el tono y el contenido del informe aportado a la investigación judicial sobre las manifestaciones del 8-M en Madrid y los contagios de coronavirus, una investigación por la que el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha sido citado a declarar como investigado el 5 de junio por haber autorizado la marcha del Día de la Mujer.

El malestar dentro de la Benemérita no queda ahí. El cese de Pérez de los Cobos ha provocado la dimisión del director operativo de la Guardia Civil (número dos del cuerpo), Laurentino Ceña, que será sustituido, según ha anunciado el ministro, por Pablo Salas Moreno, hasta ahora jefe del servicio de información del cuerpo.

Esa nueva situación también ha motivado la salida en tromba de la oposición, que considera confirmadas sus sospechas de intento de injerencias políticas en el poder judicial. El PP, Vox y Cs reclaman la comparecencia en el Congreso del titular de Interior y en algún caso, su dimisión, informa Pilar Santos. Este Gobierno se distingue por buenas palabras en el Parlamento y mano de hierro a la hora de fulminar a todo aquel que les estorba en sus planes totalitarios, señaló en TVE el número dos de los populares, Teodoro García Egea.

"No hay ingerencias"

Marlaska, por su lado, se esforzó cuanto pudo en quitarle hierro al asunto. Se están haciendo remodelaciones. La sustitución, cese, de Pérez de los Cobos es debida a esa política razonable de reconstitución de nuevos equipos, dentro del ámbito de la máxima confianza que todo dirigente político plantea, replicó el ministro. No fue más allá sobre los motivos de la desconfianza actual, pero sí insistió en desvincular los hechos del informe de la Guardia Civil sobre el 8M y la pandemia, que dijo no tener. No, no tengo el informe. Después de más de 30 años como juez, tengo muy claro cuál es la función de un juez y de cualquier poder del Estado, afirmó, negando cualquier injerencia.

Sin embargo, la jueza que lleva esta investigación y receptora del polémico informe (en el que se aportan datos de investigación y se apunta al ministro de Sanidad, Salvador Ila, y al reponsable de Emergencias Sanitaria, Fernado Simón; pero que recoge también recortes de medios y bulos difundidos en redes), se lanza un aviso a Interior que incide en la tesis del cese por la elaboración del documento policial: Carmen Rodríguez-Medel recordó a la Secretaría de Estado de Seguridad que los agentes solo tienen que entregar al juez instructor la documentación que se les pide. E hizo este recordatorio aprovechando la providencia con la que cita el 5 de junio a declarar al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por no haber impedido el 8-M en fase de epidemia. La notificación fue previa al cese de Pérez de los Cobos.