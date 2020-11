Gobierno y PP disparan la tensión por el apoyo de Bildu a las cuentas

El apoyo de Bildu a los Presupuestos Generales del Estado sigue protagonizando el choque político. Mitigado el ruido interno en el PSOE —no ha habido más barones que hayan expresado su malestar por la entente parlamentaria—, el Gobierno continúa empleándose a fondo para defender su estrategia. Mientras que la Moncloa y Ferraz remarcan que han abierto diálogo con "todos" los partidos y que quien se ha quedado "aislado" ha sido el PP con Vox, los conservadores responden que no se puede pactar con Bildu porque "justifica y reivindica" el terrorismo de ETA y que es "indecente" la comparación entre ellos y los aberzales. También Ciudadanos, que facilitó la tramitación de las cuentas de 2021, critica el "blanqueamiento infame" que el PSOE ha hecho, a su juicio, de Bildu.

"El malestar de algún compañero —asegura este domingo el secretario de Organización socialista y ministro de Transportes, José Luis Ábalos, en una entrevista en 'El País'— tiene más que ver con la incapacidad del PP para entender esta situación y que tenga que tener más sentido de responsabilidad Bildu con los Presupuestos que el propio PP. Eso es lo que sienta mal". Para el número tres, lo que ha conducido a que el apoyo de Bildu "adquiera valor" es la "irresponsabilidad de quien debía evitarlo", el PP. "Ciudadanos, al que también le repele esta cuestión, sin embargo, no ha obstruido el debate de los Presupuestos", alega.

40 valientes políticos fueron asesinados por ETA por defender la libertad y la democracia española. Eran del PP, UPN, UCD y PSOE, inocentes como otras 800 víctimas. Bildu justifica y reivindica ese terror, y esa es su responsabilidad. Por eso no se puede pactar con ellos#BastaYa pic.twitter.com/jIj5ajww2K — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) November 15, 2020

El PP respondió a Ábalos a través de redes sociales. "40 valientes políticos fueron asesinados por ETA por defender la libertad y la democracia española. Eran del PP, UPN, UCD y PSOE, inocentes como otras 800 víctimas. Bildu justifica y reivindica ese terror, y esa es su responsabilidad. Por eso no se puede pactar con ellos", denunció Pablo Casado desde su cuenta de Twitter.

También su portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, salió al ataque contra el ministro por recalcar que Bildu ha sido más responsable que el PP con los Presupuestos. "La deriva del PSOE en manos de Sánchez no tiene límites morales —escribió en Twitter—. No hay decencia ya con tal de estar en el poder. Poner por delante a quienes no condenan el terrorismo, con más de 850 personas asesinadas en nuestro país, que a un partido que ha luchado contra él". "Se estudiará en los libros de historia el proceso por el que un partido centenario que gobernó España se convirtió en la marioneta de Bildu", abundó el secretario general de los populares, Teodoro García Egea.

Desde Ferraz, respondió este domingo el secretario ejecutivo de Coordinación Territorial y Relaciones Gobierno-PSOE, Santos Cerdán. "Señor Casado, la verdadera línea negra es quedarse nuevamente aislado con la ultraderecha de Vox. ¿Hay algo más radical y antipatriota que eso?", preguntó, en unas declaraciones grabadas por el partido y remitidas a los medios. Cerdán hacía referencia a unas palabras del líder del PP del viernes en Barcelona, cuando acusaba a Pedro Sánchez de haber "cruzado una línea negra" al pactar con Bildu y "hacerlo además a cambio de acercar a presos con delitos de sangre a sus espaldas cerca de las cárceles del País Vasco".

"Cuestión de Estado"

Cerdán, mano derecha de Ábalos, reclamó al PP que apoye los Presupuestos, que tenga "altura de miras, responsabilidad, compromiso con nuestro país y sentido de Estado". El dirigente socialista defendió a su vez el diálogo con la formación de Arnaldo Otegi, porque "cuando se trata de interés nacional nadie sobra", y por ello agradeció a todas las fuerzas y líderes políticos que "han entendido" la necesidad de disponer de unas cuentas "de país" en un momento de crisis consecuencia de la pandemia del covid-19, que han "antepuesto" esa prioridad "al ruido interesado de algunos". Los PGE son "buenos para Madrid, Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Aragón, Navarra... para todos los ciudadanos de España". Tener unas nuevas cuentas públicas, dijo, es una "emergencia nacional, una cuestión de Estado que nos interpela a todos".

👉🏽 Sr. Casado, la verdadera línea negra es quedarse de nuevo aislado con la ultraderecha.



Han dado la espalda a España.

Cuando hacen falta certezas, bloquean con una ceguera malintencionada.



Pedimos al #PP altura de miras y sentido de Estado.



🌹 @santicl #PGEDePais2021 pic.twitter.com/htugGJ7dzM — PSOE (@PSOE) November 15, 2020

Los socialistas deploran que el PP haya puesto "sus intereses de partido por delante del interés de todos los españoles", que apueste, "desde su ceguera malintencionada, por el bloqueo, la crispación y la crisis". Frente a quienes, como los populares, hayan pedido a Bruselas que "paralice" los fondos europeos para España, "hay que poner en valor a los partidos que quieren dialogar", concluyó Cerdán, sin aludir expresamente a ninguna fuerza.

Sí lo hizo la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, en una entrevista en 'elDiario.es': "Que Bildu apoye los Presupuestos, o los apoye Cs o los apoye ERC forma parte de la normalidad democrática de este país. Es un éxito de los demócratas españoles la derrota de ETA. Es un éxito de la democracia española que la izquierda aberzale esté en las instituciones haciendo política".