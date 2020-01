Iceta exige a Torra que convoque elecciones "ya" sin aprobar las cuentas

El precipitado anuncio del presidente, Quim Torra, que ha obligado a cambiar la agenda del Gobierno catalán y de los partidos políticos, no satisface a la oposición. No porque no estén a favor de unas elecciones en Cataluña, sino porque Torra no las ha marcado hoy en el calendario.

El PSC ha exigido a Torra que convoque "ya" a las urnas y que no espere a la aprobación de los presupuestos pactados con los 'comuns' para hacerlo. El líder de los socialistas, Miquel Iceta, ha considerado que esperar a dar el visto bueno a las cuentas para 2020 no tiene "ningún sentido" porque alarga los plazos y, por lo tanto, una legislatura que está "agotada" con un 'president' "desautorizado" al frente del Gobierno "roto". En una rueda de prensa en el Parlament, la diputada Eva Granados ha ido más lejos y ha afirmado que si el PSC ganara estas próximas elecciones inmediatas aprobaría las cuentas y las pondría en marcha antes de verano. "No tiene sentido aprobar los presupuestos de un Gobierno que no los va a gestionar", ha sostenido, y ha tachado de "lamentable" el discurso de Torra. Granados ha dejado claro que su apuesta no pasa por un tripartito con ERC y los 'comuns', porque no están dispuestos a investir a un eventual candidato que fuera independentista.

En cambio, Cataluna En Comú Podem ha celebrado que Torra haya puesto por delante la aprobación de los presupuestos para evitar así que su negociación con el Gobierno catalán quede en nada. "Le pedí que terminara la legislatura con dignidad y, pese a todas las discrepancias, hay que reconocerle que haya asumido la realidad, que esta legislatura no tiene recorrido pero que los presupuestos son importantes", ha explicado Jéssica Albiach en rueda de prensa en la Cámara catalana. Y ha añadido que hay que pasar página "a la fórmula Torra-Aragonès" para dar paso a un Gobierno progresista: "Esto no se aguanta más, es una lucha descarnada entre ambos socios". Sobre la mesa de diálogo entre gobiernos, ha pedido paciencia, porque "el conflicto catalán no se resolverá en una reunión, ni en dos, ni en tres", y que no se use "de forma partidista" con la mirada puesta en las elecciones.

Cs y PPC piden el cese de Torra

Tanto Cs como el PPC se dirigen a Torra como "expresidente" y no le reconocen su potestad para convocar elecciones porque, a su juicio, está inhabilitado en sus funciones al frente del Gobierno y no solo como diputado.

Los naranjas han exigidio al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que cese a Torra haciendo uso del artículo 155 de la Constitución; mientras que los populares no han querido aclarar cuál debe ser la vía."El separatismo quiere marcar los tiempos para decidir cómo y cuándo romper España. Sánchez tiene que tomar la iniciativa, cesar a Torra y convocar elecciones. No podemos dejar la defensa del Estado a los jueces en exclusiva", ha defendido el diputado Carlos Carrizosa. En esta dirección, ha asegurado que Torra "no puede convocar elecciones porque no es presidente".

El diputado del PPC, Santi Rodríguez, ha lamentado que Torra "ha optado por alargar la agonía de su presidencia", en un discurso que ha definido como una "oportunidad perdida" para abandonar el cargo. También ha anunciado que han presentado un escrito a la Mesa del Parlament, que se reúne esta tarde, en el que reclaman al presidente de la Cámara, Roger Torrent, que inicie ya la ronda de contactos para elegir a un nuevo jefe del Gobierno catalán.