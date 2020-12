Iglesias aplaude la predisposición de Sánchez a conceder los indultos

Pedro Sánchez parece dispuesto a conceder los indultos a los políticos catalanes presos. Una posición que Pablo Iglesias ha aplaudido este miércoles. Pese a que en las últimas semanas el vicepresidente segundo ha hecho gala de las diferencias que les separan del PSOE, el secretario general de Podemos ha celebrado que los socialistas sean cada vez más proclives a indultar a los líderes del 1-O.

"Lo que quiero poner en valor es que el socio del Gobierno está dando pasos muy importantes para normalizar la situación", ha explicado en una entrevista en TVE. El líder morado hacía referencia a las palabras que pronunció el jefe del Ejecutivo el pasado martes sobre la necesidad de "superar tiempos aciagos". No obstante, Sánchez dejó claro que no se pronunciará hasta que las propuesta de indultos no lleguen a la mesa del Consejo de Ministros.

Iglesias ha defendido esta medida porque "hay que ir hacia el diálogo, hacia la normalización y la convivencia que se fundamenta en la libre confrontación de ideas". En la formación morada se mostraron desde el comienzo a favor del indulto ya que, dicen, se trata de una prerrogativa del Gobierno.

La Corona

El líder de los morados también se ha pronunciado sobre la monarquía y el discurso de Felipe VI del pasado 24 de diciembre. "El discurso llamó la atención porque se definió por las ausencias que había más que por las cosas que se dijeron", ha lamentado el vicepresidente segundo, reprochando al Rey que se refiriera a las presuntas irregularidades en las finanzas de Juan Carlos I como cuestiones "éticas".

"Nos parece que ene una democracia no puede haber nadie que esté fuera de la ley", ha sentenciado antes de señalar que no tiene sentido que los presuntos delitos que cometió el rey emérito queden "impunes por algún tipo de inviolabilidad". Sobre la ley de la Corona que ha avanzado estos días el sector socialista del Gobierno, Iglesias ha defendido que su posición es realizar un referéndum pero que en este asunto tienen "diferencias" con el PSOE, al que ha tachado en reiteradas ocasiones de partido monárquico.