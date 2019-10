Iglesias denuncia que empresas energéticas "compren" políticos para impedir la transición ecológica

En una semana en la que las acciones contra la pasividad de los Gobiernos frente a la crisis climática han subido de grado, el secretario general de Podemos ha participado en el debate 'Emergencia climática y luchas ambientales en España'. En su intervención, Pablo Iglesias ha dejado claro que la "compra de políticos" por parte de las grandes empresas energéticas es una de las causas de que el Ejecutivo español no ponga en marcha reformas para encarar la transición ecológica.

"Si hoy los Gobiernos no afrontan los desafíos ambientales es porque existe un mecanismo de poder, que se llama puertas giratorias, que permite que empresas como Acciona, como Iberdrola, como Endesa... se puedan comprar políticos", ha sentenciado. Momentos antes, el candidato de Unidas Podemos ha explicado que "la corrupción no es un problema de manzanas podridas en partidos políticos" sino un "mecanismo de poder para que manden los que no se presentan a las elecciones".

📝 @Pablo_Iglesias_ te cuenta algunos de los políticos que han pasado por empresas energéticas. Uno de los principales problemas en la lucha contra el cambio climático, es que quienes mandan lo hacen defendiendo los intereses de unos pocos, no de la mayoría. #UnidasPorElClima pic.twitter.com/ssb0YMpjof — PODEMOS (@ahorapodemos) October 10, 2019

Al comienzo de su intervención, Iglesias ha enumerado una lista de políticos de diferentes formaciones -principalmente PP y PSOE- que tras dejar sus cargos públicos pasaron a formar parte de los consejos de administración de grandes eléctricas. "Este es uno de los problemas que explica la imposibilidad de nuestro país para afrontar la transición ecológica".

La semana pasada, el líder morado ya compartió en sus redes sociales un listado con todos los exdirigentes que aconsejan a las energéticas. "¿Por qué pagamos la factura de luz más cara de Europa?", se preguntaba. La respuesta la incluyó en una fotografía donde detallaba como Luís de Guindos (PP), Josep Borrell (PSOE), Ángel Acebes (PP) o Javier Solana (PSOE), además de los expresidentes José María Aznar y Felipe González, habían hecho uso de las puertas giratorias.

¿Por qué pagamos la factura de luz más cara de Europa? Por el poder de las puertas giratorias. Políticos que ocupan los consejos de las empresas anteponiendo los intereses privados a los públicos. Protegen a las empresas, no a la gente. El 10N votamos si queremos seguir con esto. pic.twitter.com/PxBQOGOdhn — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) October 2, 2019

EMPRESA PÚBLICA DE ENERGÍA

Iglesias ha enarbolado una de las que fue sus medidas estrella para el 28-A y que repetirá de cara a este 10-N: la empresa pública de energía. Ha resaltado la importancia de esta propuesta porque "se pone en frente de uno de los grandes poderes oligárquicos responsables de la emergencia climática en España". Como explicaron los morados en su programa electoral, quieren que esta empresa "lidere la instalación de energías renovables y la transformación del mercado eléctrico", así como implementar "una factura de la luz más baja".

Las últimas palabras del secretario general de Podemos han ido dirigidas a los jóvenes que se manifestaron a comienzo de semana y aquellos que llenaron las calles el pasado 27 de septiembre. "Que hayan señalado de manera tan clara y con una recepción tan positiva de la sociedad que nuestro sistema económico es inviable en términos económicos y de sostenibilidad ambiental, es la mejor noticia", ha afirmado.