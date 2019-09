Iglesias insiste en sumar las políticas activas de empleo a la oferta de julio para cerrar el acuerdo

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Un poco de respeto hacia que un 15 ,de Mayo con nuestro voto les dimos la oportunidad de entrasen en política, nos olvidaron muy rápido , no fallaron ya la primera vez que se negaron a optar a Pedro Sánchez, y no fallan una segunda vez ,y una tercera creo que nos fallarán otra vez la ambicion por tomar posición en el gobierno les ciega y no merecen estar en política ,por que se olvidan que en la política se entra para estar al servicio de España y de los españoles. Estos y Ciudadanos sobran en la política . Elecciones y estos fuera .