Iglesias: "Pedro Sánchez me mintió"

"Sí que me arrepiento de algo, de confiar en la palabra de Pedro Sánchez, Pedro me mintió". Así de rotundo y tajante se ha mostrado Pablo Iglesias en su primera entrevita después de que se consumara el fracaso de las negociaciones para formar un Gobierno. El secretario general de Podemos ha asegurado que si tiene que hacer algo de "autocrítica" es admitir que fue engañado por el presidente del Gobierno en funciones. "No me dijo la verdad y yo confié en él", ha insistido, recordando que el líder socialista le tendió la mano en la anterior campaña electoral para formar una coalición.

En un tono pausado muy alejado al que empleó en la sesión de investidura de julio, Iglesias ha reprochado al inquilino de la Moncloa que sentenciara que la entrada de los morados en el Consejo de Ministros le quitaría el sueño: "Creo que faltó el respeto a mucha gente". En este sentido, ha defendido que tanto en Europa como en las Comunidades Autónomas la coalición es vista como algo "normal". "Lo anormal es alguien que dice que para dormir bien tiene que tener todos los ministros y todo el poder", ha apostillado.

"Cuando un presidente del gobierno en funciones no duerme bien creo que puede cambiar el colchón de la Moncloa todas las veces que quiera", ha bromeado, tirando de ironía y recordando el comienzo del libro que escribió Sánchez, 'Manual de resistencia', en el que contaba cómo, tras llegar a la Moncloa, una de sus primeras decisiones fue cambiar el colchón que había usado anteriormente el expresidente Mariano Rajoy.