Iglesias propone limitar el precio de los alquileres al 30% de los ingresos medios en Madrid

En medio de la batalla interna entre el PSOE y Unidas Podemos para regular los precios de los alquileres, Pablo Iglesias ha lanzado su propuesta -una de las más ambiciosas- para la Comunidad de Madrid en materia de vivienda: limitar los alquileres para que no superen el 30% del salario medio de la zona en la que se encuentre el inmueble. No obstante, para que esta medida llegase a buen puerto el Gobierno estatal deberá incluir en la futura ley de vivienda -la negociación en el seno de la coalición está estancada desde hace semanas- la posibilidad de regular los precios en aquellas zonas con un mercado tensionado.

El exvicepresidente y ahora candidato a las elecciones madrileñas del 4-M ha hecho de la regulación de los alquileres una lucha personal. Hasta el punto de que en los últimos meses dentro del Ejecutivo su principal roce con los socialistas ha sido esta iniciativa. Ahora, su intención -en el caso de gobernar en Madrid- es ligar el precio de los alquileres a los ingresos medios de los hogares de la zona. Según fuentes de Unidas Podemos, la idea es que las mensualidades por una vivienda "no puedan superar el 30% del salario medio de la zona correspondiente".

La negociación estatal

Para que esta medida pueda ser eficaz necesitará de una legislación nacional que la respalde. Sin embargo, PSOE y Unidas Podemos no parecen capaces de alcanzar un acuerdo. El sector socialista del Gobierno se muestra reticente a permitir una regulación de los precios y apuesta por ofrecer suculentas bonificaciones fiscales a los propietarios que bajen los precios de las viviendas. Los morados se niegan a aceptar este planteamiento y recuerdan a sus socios que en el acuerdo de investidura Aquí en PDF se recoge en el apartado 2.9.3. el compromiso de impulsar "las medidas normativas necesarias para poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler en determinadas zonas de mercado tensionado".

Justo este jueves, el Tribunal Constitucional alemán ha tumbado la ley que aprobó la ciudad-estado de Berlín para congelar los alquileres y detener las subidas de los precios. Según argumentan, se trata de una competencia federal y no de los "länder": "No hay espacio para el poder legislativo de los estados debido al efecto de bloqueo de la ley federal". Es decir, al haber una norma nacional no se puede regular a nivel regional.

El 15% de los ingresos

Las propuestas de Iglesias para la Comunidad de Madrid también incluyen la expropiación de el uso de la vivienda vacía a grandes tenedores para destinarla a alquiler social. Fuentes de la candidatura del líder morado señalan que en el grupo de grandes tenedores entraría los propietarrios de más de 10 inmuebles, los bancos, los fondos de inversión y las SOCIMIS.

La idea, sostienen, es que estas viviendas están disponibles para "jóvenes, parados de larga duración de más de 50 años, familias monomarentales y otros colectivos vulnerables" por un precio que no supere el 15% de los ingresos medios de los hogares en la zona. En el caso de que no se expropien las viviendas para alquiler social, los morados apuestas por aplicar un nuevo impuesto a los grandes propietarios que tengas los inmuebles vacíos.

Cortes de suministros

A los rifirrafes en la coalición por los alquileres se sumó el pasado miércoles la diferencia de criterios sobre las medidas, actualmente vigentes, que impiden los desahucios a familias vulnerables sin solución habitacional y el corte de suministros. Estas iniciativas, ligadas al estado de alarma, decaería el próximo 9 de mayo si esta no se prorroga. Pedro Sánchez anunció su intención de ampliarlas durante tres meses más. Sin embargo, fuentes moradas lamentan la posición del presidente del Gobierno y exigen que se extiendan "al menos hasta el 31 de diciembre".