Iglesias reclama más peso en la acción internacional del Gobierno

"La Agenda 2030 se ha convertido en una piedra angular de nuestras políticas y en especial de nuestra política exterior". Con esta afirmación, Pablo Iglesias ha reclamado un mayor peso de vicepresidencia, no solo dentro del Gobierno, sino en la acción internacional que España desplegará en los próximos años. Tanto es así que el líder de Unidas Podemos ha señalado que "todas las citas" que tengan representantes españoles ante organismos internaciones deberían "prepararse con antelación" no solo con el Ministerio de Asuntos Exteriores, sino también con el Ministerio de Derechos Sociales que está bajo su mando.

En la VI Conferencia de Embajadores de España, el vicepresidente segundo ha dejado claro que el camino a seguir son los objetivos marcados en la Agenda 2030 deben ser un "elemento clave" en la dimensión internacional. "No se puede ser creíbles si no somos coherentes y por esa razón, la Agenda 2030 está en el centro de todas nuestras políticas y la acción exterior no es ajena a este ejercicio", ha insistido. A este respecto, ha señalado que "cuando la situación lo permita", tanto él como la secretaria de Estado, Ione Belarra, visitarán algunos de los países y organizaciones internacionales.

El objetivo de estos viajes, ha explicado Iglesias, será "difundir el compromiso" de España con los Objetivo de Desarrollo Sostenible. "Nuestro país debe ser un referente internacional en el cumplimiento de la Agenda 2030", ha subrayado en varias ocasiones ante más de 100 embajadores que han seguido la conferencia de manera presencial y telemática. A estos mandatarios les ha pedido que generen conciencia sobre estos planteamiento, que identifiquen necesidades en otros países en las que España pueda ayudar y que colaboren para "difundir el cambio de paradigma que está operando ya en Europa ... de que nadie se va a quedar atrás".

Planes concretos

El vicepresidente segundo ha señalado que como piedra angular del "liderazgo mundial" que deberá alcanzar España está la Estrategia de Desarrollo Sostenible que está desarrollando su ministerio. Según ha explicado, se está elaborando en coordinación con todos los ministerios y con "diálogo social amplio". Además, ha dicho que tanto las comunidades autónomas como las entidades locales están haciendo aportaciones.

"Este instrumento deberá establecer cuáles son los principales retos de país, las prioridades de actuación y las políticas estratégicas y transformadoras para la construcción a medio y largo plazo del país que queremos tener en 2030", ha sentenciado.

Iglesias ha destacado que este documento se presentará en el marco del Examen Nacional Voluntario al que se someterá España durante el próximo Foro Político de Alto Nivel de Naciones Unidas que se celebrará en julio en Nueva York. El líder de Unidas Podemos ha destacado que la preparación de esta cita tendría que realizarse conjuntamente entre el Ministerio de Exteriores y la Vicepresidencia segunda para la Agenda 2030.