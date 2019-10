Iglesias reconoce que quiere gobernar antes de volver a la Universidad

El secretario general de Podemos ha reconocido que quiere gobernar antes de regresar a su trabajo como profesor universitario. Después de haber sido el candidato morado a cuatro elecciones generales -contando las del próximo 10-N- y a unos comicios europeos, Pablo Iglesias no ha descartado que esta vaya a ser la última vez que su nombre encabece las papeletas de Unidas Podemos. "Quién sabe", ha respondido sobre su continuidad en la política antes de aclarar que su deseo es gobernar antes de regresar a la universidad.

"Me gustaría volver a dar clase y dedicarme a proyectos comunicativos pero antes de eso me gustaría gobernar", ha asegurando en una entrevista en Radio Cable. Así, el candidato morado ha explicando que "cuando se gobierna empieza un reloj diferente". Además, el líder morado se ha mostrado confiado en que todavía le "queda mecha" para rato.

Preguntado por quién será su relevo al frente del partido, si Irene Montero o Ada Colau, el político madrileño ha asegurado que esa decisión corresponderá a la militancia. No obstante, ha asegurado que habrá "un proceso de feminización de las dirigentes" de la formación morada: "Creo que vamos a avanzar". Hace unos meses, la 'número dos' de Podemos ya dejó claro que el recambio de Iglesias tenía que recaer en manos de una mujer: "El siguiente secretario general de Podemos tiene que ser una mujer".

DARDOS A MÁS PAÍS

Una de las sorpresas de estas elecciones ha sido la irrupción de Íñigo Errejón en el plano estatal. El cofundador de Podemos se había retirado a la Asamblea de Madrid para construir poco a poco un proyecto de ámbito nacional. Sin embargo, la repetición de comicios le ha hecho acelerar su regreso. Esto ha situado el foco en la relación entre Iglesias y Errejón, entre Podemos y Más País. "Es respetable, saludable y hay que vivirlo con naturalidad", ha dicho el líder morado sobre este nuevo partido.

"Hay que ser extremadamente respetuosos y los problemas internos que tienen otros partidos son de otros", ha continuado. Sin embargo, Iglesias ha lanzado varios dardos al que fuera su compañero. "Hoy había mucho revuelo en muchos grupos de Telegram porque salía la noticia de que Más País no se limitan el salario y aceptan donaciones privadas y yo les decía a los compañeros: 'oye esto es perfectamente legítimo'. Nosotros no tenemos que imponer a ninguna formación política que hagan lo mismo que nosotros y no entremos ahí", ha dejado caer.