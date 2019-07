Iglesias renuncia a estar en el Gobierno de Sánchez

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha dado un paso atrás en las negociaciones y no exigirá entrar en el próximo Ejecutivo si, señala, con eso se alcanza un gobierno de coalición. "Estar o no en el Consejo de Ministros no será un problema siempre y cuando no haya más vetos y la presencia de Unidas Podemos en el Gobierno sea proporcional a los votos", ha sentenciado en un video difundido a través de sus redes sociales. No obstante, apunta que será Unidas Podemos quien proponga, "lógicamente", a los ministros morados.

No debo ser la excusa del PSOE para que no haya un gobierno de coalición de izquierdas. Estar o no en el Consejo de Ministros no será un problema siempre y cuando no haya más vetos y la presencia de Unidas Podemos en el Gobierno sea proporcional a los votos pic.twitter.com/UcBoukAj7H — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 19 de julio de 2019

A escasas 72 horas de que arranque la sesión de investidura del presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, el líder morado ha asegurado que si él es "el único escollo que evita ese gobierno [de coalición]" dejará a un lado sus exigencias para facilitar la conformación de un Ejecutivo bicolor lo antes posible: "No voy a ser la excusa para que el PSOE evite ese gobierno de coalición".

Además, Iglesias explica en el video que ya ha trasladado su nueva posición al líder del PSOE y que ha pedio al secretario de Acción de Gobierno morado, Pablo Echenique, que se pongan en contacto con los socialista con "la voluntad de negociar ya un gobierno de coalición de izquierdas". Con estas nuevas cartas encima de la mesa, todo parece indicar que la formación de un Consejo de Ministros está más cerca que nunca.

GOLPE DE EFECTO



Este golpe de efecto llega un día después de que el candidato de Unidas Podemos obtuviera el apoyo de sus bases para exigir una negociación "sin vetos" y en la que él ocupase una cartera ministerial del futuro Ejecutivo, algo que parecía llevar la situación a un nuevo bloqueo. Sin embargo, este gesto servirá, previsiblemente, para desencallar un diálogo que tenía al propio Iglesias como único obstaculo.

Así, esta misma mañana, la portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Adriana Lastra, ha reconocido que Sánchez está dispuesto a negociar la entrada de miembros de Podemos en el Gobierno, y no ha negado que pueda incorporarse la portavoz de la formación 'morada', Irene Montero.

En este mismo sentido, la 'número dos' de Podemos ya adelantaba la posibilidad de que se alcanzase un pacto de gobierno del que no formase parte Iglesias. En una entrevista en la Cadena Ser respondía así a la posiblidad de que el secretario general de su partido diese un paso atrás: "Nosotros nunca hemos planteado ninguna línea roja, ninguna condición semejante en este proceso de negociación".

POR SEGUNDA VEZ

Tres años y cuatro meses después, el líder de Unidas Podemos vuelve a renunciar a sus aspiraciones de entrar en el Gobierno de España. En 2016, Iglesias también anunció a través de Twitter que se apartaba para facilitar la consecución de un acuerdo: "Si mi presencia en el Gobierno impide la posibilidad de un acuerdo, doy un paso atrás".

Si mi presencia en el Gobierno impide la posibilidad de un acuerdo, doy un paso atrás. — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 30 de marzo de 2016

En aquel momento, Iglesias apostaba por "arremangarse" y ponerse a trabajar para sacar adelante un pacto: "La prioridad es que el país tenga Gobierno, por eso voy a implicarme personalmente en la negociación".