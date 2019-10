Inés Arrimadas está embarazada

La candidata de Ciudadanos al Congreso de los Diputados por Barcelona, Inés Arrimadas, está embarzada, según ha anunciado Ana Rosa Quintana en su programa, en Telecinco.

"Lo siento mucho, a lo mejor me he adelanto un poco, pero me han dado la noticia y tengo que darla", ha comentado la presentadora. "Las noticias siempre llegan por sitios insospechados", ha añadido Quintana.

La redacción de el periódico está trabajando en estos momentos para ampliar esta información, que pasará a actualizar en unos minutos.