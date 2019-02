Inés Arrimadas retira lazos amarillos en el pueblo de Carles Puigdemont

La portavoz de Ciudadanos y líder de la formación en Cataluña, Inés Arrimadas, eligió el pueblo del expresidente Carles Puigdemont, Amer (Gerona), para dar inicio a la campaña electoral. La visita fue muy breve, apenas media hora, y se desarrolló sin incidentes, aunque sí con el boicot de algunos de sus vecinos y la retirada de lazos amarillos.

Los comercios de la plaza del Ayuntamiento cerraron sus puertas cuando faltaban pocos minutos para las 12 y volvieron a abrir una vez que Arrimadas había abandonado el lugar. Solo hubo un intercambio de gritos entre vecinos y diputados de la formación cuando estos se acercaron a una zona en la que había 40 personas reunidas bajo una pancarta con la cara de Puigdemont.

Arrimadas ha lamentado que los símbolos independentistas «invadan» las calles de Amer y de otras poblaciones y retiró algunos lazos amarillos, acompañada por el diputado Carlos Carrizosa.

Puigdemont, por su parte, celebró la indiferencia con la que su población natal respondió a la «provocación» de Cs. «Muy orgulloso de la gente de Amer, de la lección de sensatez y responsabilidad que han dado. Si a los de Cs les importa Cataluña, debería importar su gente. Hoy (por ayer) han querido provocar un pueblo pacífico y convivencial. No se han salido con la suya porque Amer es muy, muy grande. Gracias».

Arrimadas afirmó que la convocatoria electoral del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, supone una «oportunidad de abrir una nueva etapa que deje atrás el sanchismo y el bipartidismo. No se trata de cambiar a Sánchez por el PP, sino de una nueva época que hable de sanidad, educación e innovación», manifestó.

Sobre el juicio a la cúpula del procés en el Supremo, Arrimadas subrayó que la sentencia dirá si ha habido delito o no. «Son los tribunales los que van a decidir si hay delito o no, van a ser los jueces, no los políticos. Respetaremos la sentencia sea cual sea», apuntó la líder de la oposición en Cataluña, que dejó claro que si hay condena espera que «a ningún político se le ocurra» dar a los acusados «el privilegio del indulto».

«He visto a Pedro Sánchez incapaz de negar en público que se lo vaya a dar (el indulto). Creo que el PSOE está esperando las nuevas elecciones para pactar de nuevo con los separatistas para darles un indulto», advirtió.

También lamentó que Sánchez haya cometido «el mismo error» que el PP al «confundir el separatismo con Cataluña» mientras celebró la convocatoria electoral: «Por fin tenemos las urnas, aunque lleguen ocho meses tarde».