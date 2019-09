La infanta Pilar, hospitalizada en Mallorca

La infanta Pilar, de 83 años, se encuentra ingresada en un centro hospitalario de Mallorca. El pasado febrero la hermana del rey Juan Carlos tuvo que ser intervenida de urgencia en la Clínica Ruber Internacional por una obstrucción intestinal. Al parecer esta vez se trataría de una bajada de defensas.

El pasado sábado 31 la infanta Pilar ingresó en el hospital después de llevar varios días encontrándose mal. Según se ha podido conocer, su hospitalización no guarda relación con el cáncer de colón que desveló que padecía. "Yo sé que tengo un cáncer, que me han operado de cáncer de colon", confesó en mayo. La revista 'Hola!' ha podido hablar con el entorno de la infanta y aseguran que, pese al ingreso, no están preocupados y que en unos días podrían darle el alta.