El jefe de Gabinete de Pablo Iglesias deja su cargo en Podemos para irse a Argentina

Pablo Gentili, el que hasta ahora ha sido jefe de Gabinete del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha anunciado que deja su cargo para formar parte del nuevo Gobierno argentino de Alberto Fernández, como secretario de Estado dependiente del Ministerio de Educación.

Así lo ha anunciado en una carta que ha remitido a sus antiguos compañeros de Unidas Podemos, en la que destaca que el año que trabajado junto al líder 'morado' ha sido "uno de los años más complejos, fascinantes y perturbadores de la democracia española". "La decisión no ha sido fácil", confiesa.

"Haber sido su jefe de gabinete en este momento excepcional de Unidas Podemos y de la política española fue una oportunidad inmensa que agradezco con emoción y que jamás olvidaré", asegura en su misiva, recogida por Europa Press.

IGLESIAS: "EL GOBIERNO ARGENTINO SE LLEVA A UN GRANDE"

Por su parte, Iglesias ha querido agradecer públicamente su labor a través de un mensaje de Twitter. "El Gobierno argentino se lleva a un grande. Me enorgullece que ahora vayas a poder servir a tu patria, defendiendo como siempre la democracia, los derechos humanos y la educación. Gracias por todo amigo, compañero. Aquí tendrás siempre tu casa", ha asegurado.Gentili, que llegó a España desde Brasil, donde es profesor de la Universidade do Estado do Rio de Janeiro y había sido asesor de los expresidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, se puso al frente del equipo de Iglesias precisamente hace un año, en noviembre de 2018.

Desde entonces se ha encargado, entre otras cosas, de asesorar y acompañar al líder de partido morado en las numerosas citas electorales que se han producido desde entonces. "Este fue un año de ilusiones, convicciones y esperanzas renovadas, de aprendizajes y de maduración colectiva de las fuerzas políticas democráticas españolas", escribe.

En su carta, Gentili también celebra que el partido que deja vaya a formar previsiblemente parte del próximo Gobierno. "Estamos en la víspera de un gobierno que marcará una etapa fundacional, histórica para el futuro de la izquierda española y europea. No podemos perder esta oportunidad", avisa.

A este respecto, señala que como nuevo secretario de Estado argentino responsable por la cooperación educativa internacional del país, espera poder mantener su relación con el Gobierno español. "Debemos fortalecer y recuperar el valor estratégico de nuestra cooperación, construyendo un Espacio Iberoamericano del Conocimiento", afirma.