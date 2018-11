El juez procesa al exnúmero dos de la Policía Nacional por el 'pen drive' de los Pujol

El titular del Juzado 11 de Madrid, Juan Javier Pérez, ha decidido procesar por revelación de secretos, fraude procesal y falso testimonio al exnúmero dos de la Policía Nacional Eugenio Pino por el caso del lápiz de memoria que aportado a la causa de los Pujol y que fue rechazado como prueba por su presunto origen ilícito.

La información contenida en el dispositivo sirvió de base para elaborar un informe que la UDEF entregó al juez De la Mata el 1 de abril de 2016 atribuyendo actuaciones delictivas a Jordi Pujol Ferrusola, hijo mayor del expresidente catalán.

El exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía estaba imputado por los delitos de prevaricación, fraude procesal y falso testimonio. Pino declaró a petición del letrado de Jordi Pujol Ferrusola, que estaba personado como acusación particular.

"No tengo nada que ver, nada de nada. Donde no hay no hay", ha dicho Pino a los periodistas tras la comparecencia, añadiendo irónicamente que "como dijo el torero, lo que no puede ser no puede ser y además es imposible".

Antes de abandonar los juzgados también ha apuntado que lo que pretendía la familia Pujol con esta investigación sobre el "pendrive" era "anular la causa".