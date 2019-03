Juicio del procés de Cataluña: Declara José Antonio Nieto | Directo con 'streaming

10:56h.

El exsecretario de Estado de Interior ha recordado que Forn protestó ante Diego Pérez de los Cobos por dirigirse a Puigdemont de una forma que no consideraba respetuosa y para decir que los Mossos podían asumir el dispositivo. "Nosotros les insistimo en que desconvocaran el referéndum, que era ilegal y que la situación era de riesgo por la posibilidad de choques violentos, y que no podíamos permitir que se celebrara un acto suspendido por el Tribunal Constitucional", ha añadido. "Cada vez que intervenían ellos nos decían que como el objeto era mantener la convivencia pacífica y que la presencia policial podía provocar choques, no entendían que fuera necesario y nos pedían que no actuáramos. Nosotros les contestamos que se había creado un clima, que se había creado una realidad paralela que nos indicaba que habría incidentes. Ellos no lo querían ver", ha subrayado.