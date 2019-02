Juicio del procés de Cataluña: declaran Rajoy y Montoro | Directo con streaming

17:47h.

"Imágenes como estas he visto muchas a lo largo de mi vida. Lo que a mi me gustaría decir es que la responsabilidad de los dirigentes políticos está en evitar estos acontecimientos. Si se hubiera seguido la ley no hubiéramos vivido esto. Lamento muchísimo estas imágenes pero no me gustan ni estas, ni otras. Los dirigentes políticos tenemos que trabajar para que no se vivan", ha dicho.