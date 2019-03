Juicio del procés de Cataluña | Directo con streaming

10:54h.

El agente explica que el 20-S fue el jefe del dispositivo judicial establecido para la detención de Lluís Salvadó. Acudió al domicilio del exsecretario de Hacienda de la Generalitat para registrar su despacho y proceder a su detención. Explica que tardó un poco en abrir porque estaba hablando por teléfono con su secretaria. Y cuando abrió les comentó que estaba hablando con su secretaria para decirle que estaba allí la Guardia Civil. Después, comprobaron que esta conversación hubiera tenido lugar puesto que tenían las llamadas intervenidas. En ella, se escucha a Salvadó decir a su secretaria: "Entra al despacho, coge la pila de papeles que hay encima de la mesa y tíralas al patio". Y ella, continúa el agente, le contestó: "Ya he cogido algunas, pero está aquí la Guardia Civil y no me da tiempo".