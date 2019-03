Juicio del procés de Cataluña | Directo con streaming

10:07h.

El teniente ha explicado que varios detenidos aquel día no pudieron ser trasladados a la Consejería para estar presentes en los registros de sus despachos. Ha asegurado que no pudo ser debido a que a las 9.15 horas ya estaba cortada la circulación frente a la sede de Economía "por la cantidad de gente y la actitud de esta en el exterior". "Yo no conocía otra entrada por donde hacer entrar a los detenidos", ha añadido.