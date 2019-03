Juicio del 'procés'| Últimas noticias

09:57h.

"Esos grupos no se constituyeron durante el 1 de octubre. Son grupos que tienen capacidad para alterar el orden, pero aquel día no se constituyeron como un bloque de unidad de ataque. La previsión de la comisaría de información fue errónea", ha añadido Castellví sobre grupos de radicales independentistas considerados violentos. Sobre los CDR, ha comentado que no se estableció ninguna vinculación entre estos grupos y el Gobierno catalán. "No estaban coordinados, no había ninguna entidad que ejerciera la autoridad. A partir del 1-O sí que hubo una coordinación y la expresión máxima fue el 8 de octubre, cuando consiguieron colapsar las carreteras", ha explicado.