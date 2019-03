Juicio del 'procés' / Últimas noticias

11:36h.

Trapote destaca que el plan de actuación fue elaborado por la brigada de información recogiendo las pautas de la fiscalía y señala que fue remitido a la fiscalía en un auto firmado por él, a pesar de que el plan no estaba firmado. "No se cuantifican los efectivos porque no han llegado todavía a Barcelona", ha explicado, al tiempo que niega que fuera un plan autónomo al margen de los Mossos, sino que respondía al mandato de la fiscalía reclamándoles un plan de actuación.