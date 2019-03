Juicio del 'procés' / Últimas noticias

10:51h.

"La web referendum.cat no la hizo la Generalitat, eso sí que lo comprobé. Presidencia era titular del dominio, que se había registrado en el año 2006 con ocasión del referéndum sobre el Estatut. No sé quién hizo la web", ha respondido la testigo, que ha asegurado no conocer tampoco a quién se le encargó la inclusión en esta web de datos sobre el 1-O.