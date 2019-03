Juicio del 'procés' | Últimas noticias

10:02h.

Ante las dificultades para salir, este agente abortó la salida y decidió pedir ayuda. Los Mossos pasaron a media mañana para preguntar si necesitaban apoyo, y les dijo que quizás para la salida, sí. A las 4 se presentó una patrulla de seguridad ciudadana compuesta por dos agentes y se dirigieron al joven que parecía que organizaba la concentración y luego transmitieron a la Guardia Civil que había dicho que se apartarían porque no querían que hubiese imágenes de violencia de los manifestantes con los Mossos. Entonces hacen un pasillo y las furgonetas empiezan a circular. "Pero de nuevo tenemos problemas porque algunas personas se vuelven a poner delante de los convoyes y bloquean la salida. También nos gritan, era un ambiente hostil, nos estábamos llevando las papeletas. Se lanzan latas de coca-cola llenas, botellas de plástico llenas, se golpean los vehículos.. Cuando se para de nuevo el convoy vuelven a intervenir los Mossos y este chico joven también media para que estos dos señores se levanten. Lo consigue y se reanuda la salida, durante unas decenas de metros seguimos rodeados de gente. Una persona simuló un atropellamiento, pero los Mossos actúan y la situación no se desbordó. La consecuencia final fue daños a los vehículos, no hubo daños a los agentes afortunadamente", ha relatado. Hasta las 5 de la tarde no consiguieron salir.