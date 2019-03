Juicio del 'procés'| Últimas noticias

11:13h.

Afirma no recordar haber enviado un whatsapp con lugares de Lérida donde se alojaron agentes de la Guardia Civil. "No me suena el whatsapp, no lo recuerdo", señala. En el mensaje en cuestión se pedía acudir a estos colegios para hacer lo mismo que en Calella, donde se realizaron escraches a las fuerzas de seguridad del Estado.